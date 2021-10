Bebe Vio: Van Der Leyen carinissima, mi sono sentita piccola

TRENTO, 10 OTT - "Ursula è una persona carinissima. Ha l'età di mia mamma, non so se potevo dirlo mamma, comunque ha sette figli, è laureata in medicina si è fatta tre mandati con la Merkel e adesso è il capo dell'Europa, io quando l'ho vista mi sono sentita piccolissima. Lei ti fa domande dirette, vuole sapere le cose, vuole risolvere il problema, darti una mano a tutti i costi. Siamo stati a Strasburgo, all'inizio ci aveva invitato per un apericena, poi il giorno dopo ci siamo ritrovati lì ed è stato bello ma anche imbarazzante. La cosa bella è che vogliono sostenere i nostri progetti". Lo ha detto Bebe Vio al Festival dello Sport di Trento. (ANSA).