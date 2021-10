Mancini: "Preso bella strada, ma dobbiamo ancora crescere"

TORINO, 09 OTT - "Abbiamo intrapreso una bella strada, dobbiamo continuare a migliorare: abbiamo tanti giovani che possono giocare insieme per cinque o sei anni": così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, sulla sua squadra alla vigilia della finalina di Nations League. "Sono stato orgoglioso di quanto fatto contro la Spagna, in 10 poteva finire anche 4 o 5 a 0 - il commento dell'allenatore sulla sconfitta in semifinale - e nonostante inferiorità siamo stati compatti e abbiamo concesso il minimo, riuscendo anche a segnare un gol". (ANSA).