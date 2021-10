Nations League: Lloris, non è Mondiale ma vogliamo vincere

MILANO, 09 OTT - "È una competizione importante, è sempre speciale giocare una finale. Non è una finale di un Mondiale, ma è un trofeo in più da vincere". Lo ha detto Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna. "Contro il Belgio abbiamo dimostrato che possiamo rimontare una partita contro una grande avversaria e abbiamo preso fiducia, speriamo di avere l'approccio giusto domani - ha proseguito -. Dovremo fare una grande prestazione. Giocano in un modo differente, ma cercheremo di dare tutto. È una finale, lo sappiamo e vogliamo dare tutto. Siamo contenti di aver raggiungere la finale, abbiamo tanta motivazione per affrontare questa grande squadra. Rabiot? Ci dispiace che non può giocare con noi ma non c'è altro da fare, il Covid è ancora presente", ha concluso Lloris. (ANSA).