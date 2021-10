Gp Turchia: Gasly domina libere 3, Sainz 4/o e Leclerc 5/o

ROMA, 09 OTT - Pierre Gasly su AlphaTauri ha dominato le terze prove libere del Gp di Turchia di Formula 1, che si correrà domani. Con il tempo di 1'30''447 ha tenuto dietro le Red Bull di Max Verstappen (1'30''611) e Sergio Perez (1'30"684) in una sessione caratterizzata dalla pista bagnata a causa della pioggia e da diversi testacoda. Subito dopo le Ferrari: quarto Carlos Sainz (1'31"262) e quinto Charles Leclerc (1'31"543). Completano la top 10 Fernando Alonso (Alpine), Kimi Raikonnen (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Mercedes) ed Esteban Ocon (Alpine). Lewis Hamilton su Mercedes è 18/o. Durante le Fp3 è stata esposta anche una bandiera rossa per pochi minuti, dopo che George Russel (Williams) a causa della pista bagnata è andato in testacoda, finendo nella ghiaia. Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare entro le qualifiche, che partiranno alle 14. (ANSA).