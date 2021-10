Messi, non sono il favorito per il Pallone d'Oro

ROMA, 09 OTT - "Io il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro? No, non mi considero il favorito e non amo neanche parlare prima dei risultati. Ma sarebbe grandioso vincere ancora, ne sarei estremamente orgoglioso. Il mio voto a chi andrebbe? Ho due compagni di squadra formidabili come Neymar e Mbappé, ma anche Lewandowski, che viene da una stagione incredibile, lo meriterebbe". Così Lionel Messi in un'intervista a 'France Football', in cui dice anche che "qui (a Parigi ndr) la Champions è il sogno di tutti. La società lavora con questo obiettivo da qualche anno e ultimamente si sta avvicinando. Credo che questo gruppo di giocatori abbia le armi giuste per vincerla, abbiamo grandi individualità, ma dobbiamo continuare a lavorare per conoscerci meglio e diventare una squadra: per vincere titoli importanti, bisogna giocare da squadra". La Pulce ha parlato anche del suo addio al Barcellona: "in estate sono tornato a Barcellona con l'idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto". (ANSA).