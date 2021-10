Con 'Mall of Sport' via a nuovo concept impiantistica sportiva

ROMA, 08 OTT - L'impiantistica del futuro polifunzionale e che riqualifica in maniera ecosostenibile strutture in disuso o dismesse. Su tutto il territorio nazionale, a partire dai progetti piloti delle città di Genova, Cuneo e Chieti. È l'ambizioso progetto 'Mos-Mall of Sport', presentato oggi a Trento presso il Palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige alla presenza di numerose personalità. Il progetto ha colto subito il plauso del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha così commentato: "L'impiantistica conta, quindi iniziative come questa, che riescono a distribuire sul territorio in breve impianti di qualità, fanno da volano all'industria turistica nel Paese". Plauso anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò, secondo il quale "bisogna renderci conto che questo è il futuro, ma la prima cosa da fare sono accordi e convenzioni con le Asd e Ssd presenti sul territorio". Ogni struttura sarà fruibile anche per tutti gli sportivi disabili: "Come non apprezzare un progetto come Mall of Sport? Non solo rappresenterà la riqualificazione di un'area urbana dismessa - ha sottolineato il numero uno del Cip Luca Pancalli - ma allo stesso tempo concentrerà in quell'hub l'essenza stessa dello sport e del turismo". Con 'Mall of Sport' "abbiamo elaborato un format - ha concluso Francesco Monastero, CEO e Founder di MOS - che mette al centro lo Sport per tutti, con impiantistica di assoluto livello, coadiuvata da una serie di attività complementari". Il Presidente e Founder di MOS Aldo Brancher, ha concluso: "Attraverso questo nostro format vogliamo essere costruttori di valori: famiglia, scuola, disabilità". Presente anche il numero uno dell'Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi, che si è detto sicuro: "Usciamo da questo incontro con la certezza che qualcosa succederà. Questa è una struttura che troverà il favore degli investitori. È un modello che ha bisogno di attivarsi il prima possibile". (ANSA).