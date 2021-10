F1: Turchia; Hamilton "pista molto divertente, c'è tanto grip"

ROMA, 08 OTT - "Rispetto al 2020 questo circuito è tutto diverso. Hanno pulito la pista e l'olio che c'era è sparito, quindi c'è molto più grip. E' una pista molto più divertente. Nella Fp1 avevamo un buon assetto poi con qualche modifica nella Fp2 ho fatto il miglior tempo anche se non mi sono sentito bene come nella prima sessione". Così Lewis Hamilton alla fine delle prove libere del venerdì a Istanbul, che ha chiuso col miglior tempo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. "Spero che le tante informazioni raccolte ci possano essere utili tra domani e domenica" ha aggiunto a Sky Sport il pilota della Mercedes, che comunque andranno le qualifiche sarà penalizzato in griglia di dieci posizioni per aver sostituito alcune parti del propulsore della sua monoposto. (ANSA).