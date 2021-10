Gravina, Italia punta ad organizzare Europei 2028

TRENTO, 08 OTT - Nessuna città italiana candidata ad ospitare una finale di Champions o Europa League, l'obiettivo della Ficg, ha spiegato il presidente Gabriele Gravina al Festival dello sport di Trento, è il bersaglio grosso: "Inutile nascondersi, stiamo puntando su una candidatura diversa. A noi interessano gli Europei del 2028, da tanti anni in Italia non si organizza un evento. Voglio chiudere il mio ciclo in Federazione portando a casa questo risultato". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto al Festival dello Sport di Trento. "Mi dispiace che per capire quanto sia importante gestire due asset fondamentali, e uno sono sicuramente le infrastrutture, lo stadio l'agorà del nuovo millennio, noi abbiamo bisogno di un evento - ha sottolineato il n.1 del calcio italiano -. Se è così è una sconfitta sotto il profilo della programmazione però se è questo che serve io lo devo fare e lo farò fino in fondo". (ANSA).