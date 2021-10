Nations League: Locatelli, 3/o posto conta anche per ranking

ROMA, 08 OTT - ''Courtois ha definito inutile la gara di domenica contro l'Italia? Ognuno può dire quello che vuole, noi di sicuro giocando in casa vogliamo vincerla, per il ranking e per riprendere il nostro cammino''. Così Manuel Locatelli ha risposto al portiere del Belgio e al suo commento sulla finale di Nations League per il 3° posto in programma domenica alle 15 allo Stadium di Torino. ''Dispiace per la sconfitta con la Spagna - ha aggiunto il centrocampista dal ritiro azzurro di Coverciano - prima o poi doveva succedere. Avremmo tutti preferito giocare per il primo posto ma è ormai è andata così, ora pensiamo a ripartire e a riprendere a vincere dalla prossima partita restando tranquilli e puntando ad arrivare al Mondiale belli carichi. Siamo forti e siamo i campioni d'Europa''. (ANSA).