Nations League: Insigne, al lavoro per grande prestazione

TRENTO, 08 OTT - "Dispiace a tutti di non aver vinto ma non ci possiamo buttare già perché abbiamo un'altra partita contro una squadra forte, dobbiamo continuare col sorriso e mantenere alto l'entusiasmo. Stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica e continuare sulla nostra striscia positiva". Lo ha detto Lorenzo Insigne, intervenendo in collegamento all'appuntamento "Euro 2020: i campioni siamo noi", nell'ambito del Festival dello sport di Trento. (ANSA).