Mihajlovic: "Leucemia? Il mio pianto segno di forza"

TRENTO, 08 OTT - "Tu non sei forte se non piangi, non c'entra niente. È una cosa che viene da dentro ed è giusto presentarsi agli altri per ciò che si è. Piangendo ho dato un'immagine di forza, di una persona che ha voglia di vivere e di lottare". Lo ha detto Sinisa Mihajlovic, ospite del Festival dello sport di Trento, parlando della malattia, la leucemia, annunciata pubblicamente il 13 luglio del 2019, poco prima del rinnovo del contratto con il Bologna. (ANSA).