Turchia: Hamilton davanti a Verstappen nelle prime libere

ROMA, 08 OTT - Appaiati nella classifica piloti (li dividono due punti), Lewis Hamilton e Max Verstappen sono vicini anche termine delle prime prove libere del Gp di Turchia che si correrà domenica. Il pilota Mercedes ha chiuso il giro più veloce in 1'24''178. L'olandese della Red Bull (+0.425) è secondo, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (+0.476). Quindi l'altra Mercedes con Valtteri Bottas (+0.664) e Carlos Sainz su Ferrari (+0.682). Completano la top 10 Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (Mc Laren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine) e Sergio Perez (Red Bull). Si torna in pista alle 14 per le seconde prove libere. Domenica Hamilton perderà dieci posizioni in griglia di partenza dopo che la Mercedes ha sostituito il motore endotermico della power unit della sua monoposto, eccedendo il numero di cambi consentiti. Sainz partirà in ultima fila dopo la Ferrari ha sostituito tutta la power unit della sua Sf21. (ANSA).