Pga Tour: Molinari insegue, a Las Vegas è 99/o

ROMA, 08 OTT - A Las Vegas avvio non brillante per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round dello Shriners Children's Open al 99/o posto con uno score di 70 (-1), realizzando quattro birdie con tre bogey. Sul percorso del Tpc Summerlin (par 71) il torinese ha cominciato la gara con il piede giusto firmando due birdie nelle prime tre buche. Poi, è arrivato il primo bogey di giornata. Mentre nelle seconde nove 'Chicco' Molinari ha trovato altre due prodezze (alla 13 e alla 15) macchiando però un giro, fino a quel momento positivo, con due errori alla 16 e alla 17. Negli Usa grande inizio per i sudcoreani. Sung Kang, con un round chiuso in 61 (-10) e un eagle nel finale, s'è preso la leadership e, dopo 18 buche giocate, ha due colpi di vantaggio sul connazionale Sungjae Im, secondo con 63 (-8) al pari degli americani Charley Hoffman e Chad Ramey. Mentre è in 5/a posizione (64, -7), tra gli altri, Matthew Wolff, runner up nel 2020. Top 10 anche per il giapponese Hideki Matsuyama (re del The Masters lo scorso aprile) e il sudafricano Louis Oosthuizen (numero 8 del world ranking), entrambi decimi con 65 (-6) come il naturalizzato slovacco Rory Sabbatini (medaglia d'argento ai Giochi di Tokyo). (ANSA).