Mourinho: "Alla Roma voglio regalare dei trofei"

ROMA, 07 OTT - "Cosa regalerei alla Roma? Dei titoli, perché di questo vive una società". Lo ha detto José Mourinho, in un'intervista a Esquire. "Prima di vivere a Roma ero venuto a giocarci o l'avevo visitata come turista con la mia famiglia - ha aggiunto l'allentore portoghese -. Oggi passo ogni giorno attraverso i suoi luoghi storici ed è veramente speciale". Mourinho è tornato anche su quello che vorrebbe regalare al club giallorosso da qui ai prossimi anni: "I titoli alimentano la passione dei tifosi. Ho capito subito che l'amore che i tifosi provano per la Roma va oltre i trofei, è una passione eterna, sanguigna e anche familiare. Però, la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che poi è il sogno di tutti". (ANSA).