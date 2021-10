Torino: si fermano Mandragora e Pobega

TORINO, 07 OTT - Altri contrattempi al Torino: durante l'allenamento odierno, infatti, si sono fermati Mandragora e Pobega. Il primo ha accusato un lieve fastidio al ginocchio destro, mentre il centrocampista in prestito dal Milan ha svolto un programma personalizzato a causa di un sovraccarico ai flessori. E anche da Verdi non arrivano buone notizie: il fantasista si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Terapie per Praet e Pjaca, seduta individuale ad alta intensità in campo per Belotti. (ANSA).