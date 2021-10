Paralimpiadi, Pancalli: "Adesso esportiamo il modello Italia"

TRENTO, 07 OTT - "Abbiamo lavorato benissimo, altrimenti non avremo ottenuto questi risultati. C'è dietro un lavoro lungo 15 anni, un modello Italia che stiamo esportando e di questo sono orgoglioso. Essere fermato dai colleghi di tutto il mondo che mi chiedono come abbiano fatto a realizzare, assieme al Coni, questi risultati, è un orgoglio. Una festa dello sport italiano che continua qui a Trento. Ricordiamoci le società sportive e i corpi dello Stato, una grande famiglia dello sport che ha vinto". Così, all'inaugurazione del Festival dello sport di Trento, il presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli, ha commentato il grande risultato degli atleti paralimpici italiani, che in Giappone hanno conquistato 69 medaglie. (ANSA).