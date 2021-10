Under 21: contro la Bosnia Nicolato col rebus portiere

ROMA, 07 OTT - La scelta del portiere e le condizioni del terreno di gioco a Zenica. Sono i due pensieri che occupano la mente di Paolo Nicolato, tecnico dell'Under 21 azzurra, alla vigilia della partita in casa della Bosnia, domani pomeriggio, valida per le qualificazioni all'Europeo (gruppo F), cui seguirà la sfida con la Svezia del 12 ottobre a Monza. L'assenza per infortunio del titolare Marco Carnesecchi ha portato alla prima convocazione di Semuel Pizzignacco, del Vicenza. Si giocano un posto dal primo minuto anche Alessandro Russo (Alessandria) e Stefano Turati (Reggina). "Decido domani mattina chi gioca - ha detto in conferenza stampa Nicolato - Voglio prendermi il tempo che serve, confrontarmi con lo staff e con i giocatori, vedere l'allenamento". E poi c'è la pioggia, che cade abbondante sul terreno del Stadion Bilino polje e promette di non smettere. "Speriamo di trovare un campo all'altezza della situazione" ha auspicato Nicolato. Altrimenti il tecnico si aspetta "una partita 'sporca', spezzettata, in cui bisogna buttare la palla nell'area avversaria e vedere cosa succede, non limitarsi a cercare di portarla avanti col palleggio". (ANSA).