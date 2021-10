Nations League: L. Enrique,prima o poi Italia doveva perdere

MILANO, 06 OTT - "È una bella vittoria. Prima o poi doveva arrivare la sconfitta per l'Italia. Ogni striscia ha un inizio e una fine. Questo record è qualcosa di straordinario. Noi siamo stati fedeli a nostri principi di gioco, ora recuperiamo e pensiamo alla finale". Lo ha detto il ct della Spagna Luis Enrique, dopo il successo contro l'Italia in Nations League. "È stata una partita molto bella con due squadre che hanno messo in campo le loro armi migliori, noi abbiamo creato tante occasioni, siamo stati bravi nel pressing, sono molto contento, ho visto grande impegno - ha aggiunto -. Avremmo dovuto chiudere la gara prima, meritavamo il terzo gol, ma vincere soffrendo nel finale dà ancora più gusto al successo". (ANSA).