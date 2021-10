Torna 'The Match', DeChambeau sfida Koepka

ROMA, 06 OTT - C'è chi la definisce come una "resa dei conti". E invece altro non è che uno show tra due tra i migliori giocatori al mondo che prima si sono scontrati e poi, dopo il trionfo in Ryder Cup, hanno sancito la pace con un abbraccio. Adesso la 'saga' tra Bryson DeChambeau e Brooks Koepka si trasforma in una sfida sul 'green'. Saranno infatti rispettivamente il numero sette e nove al mondo ad affrontarsi nella quinta edizione del 'The Match', che si giocherà il 26 novembre (subito dopo il Thanksgiving day o Giorno del Ringraziamento) al Wynn golf club di Las Vegas. "Questo significa che stiamo cominciando un'amicizia", il tweet di Koepka. "Finalmente quello che il mondo si aspettava di vedere", la risposta, sempre sui social network, di DeChambeau. L'America si prepara così ad assistere a una nuova 'puntata' di uno show aperto, nel 2018, da Tiger Woods e Phil Mickelson. Il match questa volta si giocherà sulla distanza di 12 buche. (ANSA).