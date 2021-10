Nations League, Mancini: "con Spagna per migliorarci"

MILANO, 05 OTT - "Abbiamo sofferto con la Spagna agli Europei, era una semifinale e la Spagna ci mise in difficoltà sul possesso, lo fanno da 20 anni e su questo sono più avanti di noi. Dobbiamo migliorare questa situazione di gioco, essere più veloci".Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Uefa Nations League contro la Spagna. "Noi dobbiamo migliorarci, abbiamo giocatori anche giovani che devono giocare gare importanti. Abbiamo 14 mesi importanti e dobbiamo giocare sempre meglio, offensivi e bilanciati - ha aggiunto -. La Nations League è una competizione importante. È chiaro che arriva dopo un campionato d'Europa e sembra siano due gare così, prepararle in così poco tempo non è nemmeno semplice ma sono due gare tra le quattro migliori d'Europa e vogliamo migliorarci, questo è certo". (ANSA).