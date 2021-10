Mancini, perdere prima o poi? Non prima dei Mondiali

MILANO, 05 OTT - "Ha ragione Luis Enrique, prima o poi perderemo. A noi però piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice". Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Uefa Nations League contro la Spagna. "Vogliamo vincere sempre e continuare a migliorare il record di 37 risultati utili consecutivi, sappiamo che dipenderà parecchio da noi. Ma ora noi dobbiamo pensare che vogliamo vincere la partita di domani per andare in finale". (ANSA).