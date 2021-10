Nations League, Chiellini: "Con la Spagna serve restare lucidi"

MILANO, 05 OTT - "Il ricordo della partita contro la Spagna all'Europeo è ancora impresso nella nostra testa e nel nostro cuore, bisognerà restare lucidi fin dalla fase iniziare del match. Abbiamo grande rispetto per la Spagna, dobbiamo gestire meglio le varie fasi della partita". Lo ha detto il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida dell'Uefa Nations League contro la Spagna. "A me non pesava non aver vinto a livello europeo, ma le emozioni vinte sono state una carica indescrivibile. Mi ha dato una grande spinta per essere sempre qui e avere quella leggerezza nell'affrontare partite e situazioni in questo modo", aggiunge. (ANSA).