Nations League: Bernardeschi, emozionante ritrovare Spagna

MILANO, 05 OTT - "Dare continuità all'Europeo sarebbe fondamentale, è una bella emozione giocare questa semifinale e riuscire ad alzare il trofeo sarebbe ancora più bello. Responsabilità in più perché si gioca in Italia? No, ci può dare una carica in più, quando giochi davanti ai tuoi tifosi è tutto più bello. Sarà una emozione unica". Lo ha detto Federico Bernardeschi, intervistato dai canali social della Figc alla vigilia della sfida di Nations League contro la Spagna. "Ogni partita ha una storia a parte. Sarà una semifinale con la Spagna come all'Europeo, ci faremo trovare pronti e il mister preparerà al meglio queste partite", ha proseguito il giocatore della Juventus. "All'Europeo loro sono stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà sul piano del gioco, fino a quel momento avevamo sempre dominato con il gioco e invece loro ci hanno messo in difficoltà. Ma abbiamo dimostrato quanto siamo cresciuti in questi tre anni. Il cammino non va solo visto all'Europeo ma tutto il cammino da quando è iniziato questo ciclo con il mister, credo si siano fatti passi da gigante", ha concluso Bernardeschi. (ANSA).