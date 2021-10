Fiorentina, Commisso: "Non c'è accordo con Vlahovic"

FIRENZE, 05 OTT - "In queste settimane a Firenze ho provato personalmente a trovare una soluzione con Vlahovic per poter rendere felice lui e il club ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non sono stati premiati". Così il presidente Rocco Commisso, sui canali ufficiali della Fiorentina, annuncia il mancato accordo per il rinnovo del contratto con l'attaccante serbo in scadenza nel 2023. (ANSA).