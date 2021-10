Lpga Tour: cancellato torneo 'Toto Japan Classic'

ROMA, 05 OTT - E' stato cancellato dal calendario del Lpga Tour 2021 il 'Toto Japan Classic'. Originariamente in programma dal 4 al 7 novembre a Shiga, in Giappone, il torneo non si giocherà - nonostante le restrizioni legate alla pandemia siano state allentate dal governo nipponico - a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria e per via delle limitazioni sui viaggi esistenti nel Paese. Così dopo gli eventi in programma inizialmente a Shanghai e a Taiwan saltano anche altri due appuntamenti in Asia del massimo circuito americano femminile. (ANSA).