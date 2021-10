Donnarumma: "Allenarsi con i campioni aiuta a crescere"

MILANO, 04 OTT - "Com'è allenarsi con Mbappé, Messi e Neymar? Sono situazioni che fanno migliorare tanto. Allenarsi con tutti questi campioni aiuta a crescere sia a livello umano che calcisticamente. Non sono tutti gol, è una bella sfida". Lo racconta Gigio Donnarumma che mercoledì sera tornerà a San Siro per la prima volta dopo aver lasciato il Milan a parametro zero. E, anche se l'esperienza parigina di Donnarumma ancora non decolla, il portiere allontana voci di malumori o tensioni interne alla squadra: "Sono contento di allenarmi con grandi campioni, contento di questa nuova sfida. Lo spogliatoio è molto compatto si sta molto bene. Viviamo tranquillamente, ci alleniamo col sorriso e la voglia di aiutarci l'un l'altro". (ANSA).