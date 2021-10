Liga: primo ko Real, Ancelotti "peggior gara stagione"

ROMA, 03 OTT - Dopo lo choc della sconfitta in Champions League con lo Sheriff Tirasopol, il Real Madrid di Carlo Ancelotti incassa anche il primo ko in campionato, perdendo 2-1 sul campo dell'Espanyol. I blancos dividono ora la vetta, a 17 punti, con l'Atletico Madrid, che ieri ha battuto 2-0 un Barcellona sempre più in crisi. L'Espanyol è passato in vantaggio al 17' con Raul de Tomas e al 15' del secondo tempo ha raddoppiato con Aleix Vidal. Al 26' è arrivata la rete di Benzema, al quale a inizio ripresa ne era stata annullata un'altra per fuorigioco, ma nel finale il Real non è più riuscito a trovare almeno il pareggio. "Abbiamo giocato la peggior partita della stagione - ha detto il tecnico italiano -. Ora dobbiamo sfruttare la sosta per le Nazionali per pensare al motivo per cui l'atteggiamento di questa squadra è cambiato nel giro di una settimana". Già nello scorso turno di Liga, il Real aveva pareggiato 0-0 in casa col Villarreal. (ANSA).