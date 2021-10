Gp Americhe: in Moto3 vince lo spagnolo Guevara

ROMA, 03 OTT - Lo spagnolo Izan Guevara (GasGas) ha vinto la gara della Moto3, la sua prima nella categoria, sul circuito delle Americhe, in Texas. E' stata una corsa complicata da diversi incidenti, che hanno causato due partenze. A tre giri dal termine sono rimasti coinvolti in una brutta caduta Migno, Acosta e Alcoba. Fortunatamente tutti e tre i piloti ne sono usciti incolumi. Ma la gara non è più ripresa e Guevara è stato dichiarato vincitore in base alla classifica di Gara-1 a 10 giri dalla fine. Dennis Foggia (Honda) è secondo, John McPhee (Honda) terzo. (ANSA).