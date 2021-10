Sinner bis a Sofia, "mia miglior partita della settimana"

ROMA, 03 OTT - "Sono felice di essere di nuovo il vincitore a Sofia. E' la partita più bella che ho giocato questa settimana, dovevo farlo" ha detto Iannik Sinner, che in finale si è confermato campione del torneo ATP 250 in Bulgaria, battendo il francese Gael Monfils 6-3, 6-4. "Giocare contro Gael non è mai facile" ha aggiunto l'italiano, che in realtà ha avuto sempre la partita in pugno. "Penso che nei momenti cruciali sono stato un po' più fortunato di lui, mi ha aiutato. Abbiamo avuto scambi lunghi, è stato un incontro anche fisico" ha concluso Sinner. (ANSA).