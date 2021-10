Francia; Messi non basta, primo ko per Psg a Rennes

ROMA, 03 OTT - Prima sconfitta per il Psg in Ligue 1. Nella 9/a giornata del campionato francese la squadra di Messi, Neymar, Mbappé e Donnarumma reduce dalla convincente vittoria in Champions sul Manchester City, è caduta 2-0 a Rennes interrompendo la serie di 8 vittorie consecutive. La formazione di Pochettino non perdevano da 10 gare, ovvero dalla sconfitta (1-0) dell'1 agosto in Supercoppa di Francia con il Lille. Un ko arrivato nonostante tutte le stelle del Psg in campo contemporaneamente compresi i campioni d'Europa azzurri Verratti e Donnarumma. (ANSA).