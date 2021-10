Moto: Americhe; in MotoGp pole a Bagnaia

ROMA, 02 OTT - Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della classe MotGp del Gp delle Americhe ad Austin, in Texas. Il piemontese ha girato in 2.02.781, e ha preceduto il leader della classifica mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Marc Marquez (Honda). (ANSA).