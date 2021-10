Germania: Dortmund e Friburgo si avvicinano al Bayern

ROMA, 02 OTT - Borussia Dortmund e Friburgo si avvicinano al Bayern Monaco capolista, che sarà in campo domani alle 17,30 in casa contro l'Eintracht Francoforte. Nei match odierni della 7/a giornata i gialloneri allenati da Marco Rose si sono imposti per 2-1 sull'Augusta grazie alle reti di Guerreiro su rigore al 10' pt e di Brandt al 6' st. Inutile il momentaneo pareggio di Zeqiri per gli ospiti al 35' pt. Il Frigurgo, invece, è andato a vincere nell'Olympiastadon di Berlino contro l'Hertha per 2-1: di Lienhart al 17' pt e Petersen al 33' st i gol, dopo che l'ex milanista Piatek aveva pareggiato per la squadra della capitale tedesca al 25' st. In classifica Bayern punti 16, Borussi Dortmund e Friburgo 15. Altri risultati: Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach 3-1 e Stoccarda-Hoffenheim 3-1. (ANSA).