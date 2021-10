Roma: Mourinho, per essere al top serve equilibrio

ROMA, 02 OTT - "E' impossibile essere al top della classifica senza essere una squadra completa, equilibrata. Più che la classifica e i risultati, è la qualità del gioco che conta" lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida tra Roma ed Empoli. Poi ha continuato: "Poi potete dirmi che giocare bene è vincere e sono d'accordo perché io sono un risultatista, ma si può cercare di fare entrambe le cose". Infine un focus sulla fase difensiva giallorossa: "Dobbiamo essere equilibrati come squadra ma senza prescindere dal gioco offensivo e questo è un pochino più difficile e serve più tempo. In due partite in trasferta sei gol sono comunque troppi, ma lavoriamo su questo". (ANSA).