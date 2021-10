Rugby: All Blacks ko col Sudafrica, prima sconfitta nel 2021

ROMA, 02 OTT - Il Sudafrica ha sconfitto 31-29 la Nuova Zelanda nell'ultimo incontro del Rugby Championship, giocato al Robina Stadium di Gold Coast, in Australia. Gli All Black erano già certi della vittoria nel torneo ma hanno mancato il grande slam e incassato la prima sconfitta dal novembre 2020, quando la selezione guidata da Ian Foster fu battuta dall'Argentina Nella combattuta rivincita della partita persa una settimana fa con i neozelandesi, gli Spingboks, campioni del mondo in carica, hanno ottenuto la vittoria a tempo scaduto grazie a un piazzato di Jantjies. La classifica finale del torneo vede la Nuova Zelanda in vetta, seguita da Australia, Sudafrica e Argentina, che ha chiuso a quota zero dopo la sconfitta per 32-17 subita sempre oggi ad opera dei Wallabies. (ANSA).