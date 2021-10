Pioli, Milan-Atalanta sarà partita da Champions

MILANO, 02 OTT - "Dobbiamo trasformare la sconfitta in energia positiva. Abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva ad altissimi livelli, dimostrando una crescita anche a livello di singoli. Domani è uno scontro diretto. Sarà una partita da Champions, da giocare pallone su pallone con tanta qualità": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Ho visto con grande attenzione la partita tra l'Atalanta e l'Inter, è stata spettacolare. È una squadra forte in tutte le caratteristiche, tatticamente, tecnicamente, fisicamente, mi aspetto un'Atalanta determinata, completa - ha detto ancora Pioli -. Ha giocatori che possono trovare la giocata decisiva in ogni momento, anche noi abbiamo queste caratteristiche". (ANSA).