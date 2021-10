Sanderson Farms: Garcia eliminato, Zalatoris è super

ROMA, 02 OTT - L'eliminazione di Sergio Garcia, la rimonta show di Will Zalatoris che vola in testa insieme a Nick Watney e Sahith Theegala. A Jackson (Usa), nel Mississippi, questi i verdetti al termine del secondo round del Sanderson Farms Championship, torneo del Pga Tour che, a metà gara, perde il protagonista più atteso: Garcia. Lo spagnolo, campione uscente, dopo quella nella Ryder Cup del Wisconsin rimedia una nuova delusione e non riesce, con uno score di 140 (-4), a superare il taglio. Sul percorso del Country Club of Jackson (par 72) l'americano Zalatoris (secondo lo scorso aprile al The Masters e miglior rookie sul massimo circuito Usa nella stagione 2020-2021) risale dalla 50/a posizione e, con un parziale bogey free chiuso in 61 (-11) su un totale di 131 (70 61, -13) raggiunge in testa, insieme a Watney, il connazionale Theegala (da solo in vetta dopo 18 buche). Classifica corta e grande equilibrio nel Mississippi dove il leaderboard parla americano. Sono infatti in quarta posizione, a un colpo dai leader e con 132 (-12), Cameron Young e Hayden Buckley. (ANSA).