I 'segreti' di Euro 2020 nel volume di Alberto Rimedio

ROMA, 01 OTT - Dallo spareggio con la Svezia per il Mondiale 2018 al trionfo all'Europeo 2020, la storia recente della nazionale di calcio è un esempio di crollo e resurrezione frutto di tantissime vicende, sportive e umane, molte note, altre quasi sconosciute. Dietro le immagini da copertina ci sono aneddoti, scaramanzie, segreti grandi e piccoli che sono stati raccolti dal telecronista Rai della nazionale Alberto Rimedio nel libro "Euro 2020 - Wembley si inchina all'Italia", in libreria da martedì prossimo per i tipo di Diarkos. Oltre ai tifosi inglesi gonfi della retorica del 'football is coming home' lasciati senza parole ci sono le vicende mai rivelate di Gian Piero Ventura prima della più grande umiliazione nella recente storia calcistica italiana. Ma ci sono anche i particolari inediti della trattativa che ha portato Mancini sulla panchina azzurra nella primavera del 2018, quando ormai Claudio Ranieri sembrava a un passo dal traguardo. Euro 2020 resterà il torneo con l'incubo del Covid, che ha disarcionato Rimedio a tre giorni dalla telecronaca della finale, negandogli il sogno forse irripetibile di un'intera carriera. Tra le mille storie c'è anche quella dello stesso autore, resa meno amara da un'ondata di solidarietà e dal sostegno della squadra nazionale di Rai Sport. (ANSA).