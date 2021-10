Pallanuoto: serie A1 al via, Barelli 'si torna alla normalità'

ROMA, 01 OTT - "Finalmente anche i campionati di pallanuoto tornano alla normalità dopo due stagioni tribolate. Per tutti continuano ad essere mesi molto difficili, e in particolar modo per le nostre società che hanno dovuto fronteggiare situazioni eccezionali. E' grazie alla loro resilienza, ed al lavoro sinergico di tutte le componenti federali, che ne stiamo uscendo tamponando, ove possibile, i danni in termini economici e gestionali". Così il presidente della Fin, Paolo Barelli, presentando l'edizione 103 del campionato di pallanuoto, al via domani. La prima fase si svilupperà lungo 26 turni, seguita dai playoff. Restano due le due retrocessioni. "Speriamo di vivere una stagione completa che dia regolarità ad allenamenti e partite - sottolinea il ct, Sandro Campagna -. Le ultime manifestazioni internazionali ci hanno indicato che è necessario crescere a livello tecnico, mentale e fisico ed il campionato ha sempre contribuito a farlo. Sarà avvincente e competitivo, con tante squadre che si sono migliorate durante l'estate, come visto nella prima fase della Coppa Italia". Bisognerà attendere invece ancora venti giorni per l'avvio del massimo campionato femminile. L'edizione numero 38 infatti inizierà il 23 ottobre con la stagione regolare che si svilupperà per diciotto giornate. Poi playoff scudetto e playout salvezza. Confermate le due retrocessioni. (ANSA).