Calcio: Mancini,Mondiale? Aspettarlo quattro anni è un'emozione

ROMA, 01 OTT - "Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un'emozione. Farlo ogni due, c'è il rischio che diventi una cosa normale". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, al forum 'Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola Fino a Prova Contraria' in corso ieri e oggi a Roma, in merito alla volontà della Fifa di istituire il campionato del mondo di calcio ogni due anni e non più ogni quattro come sempre stato. (ANSA).