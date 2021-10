Sanderson Farms: Theegala leader a sorpresa

ROMA, 01 OTT - A Jackson (Usa), nel Mississippi, c'è un 'rookie' in testa al Sanderson Farms Championship: è Sahith Theegala, 23enne californiano che ha conquistato la 'carta' per giocare sul Pga Tour grazie alle Top 10 ottenute negli ultimi due eventi del Korn Ferry Tour, il secondo circuito maschile americano. Il giovane statunitense, grazie a una prova bogey free chiusa in 64 (-8), con otto birdie, precede in classifica i connazionali Nick Watney e Harold Varner III, entrambi secondi con 65 (-7). Inizio non esaltante per Sergio Garcia. Lo spagnolo, reduce dal naufragio con l'Europa in Ryder Cup (in Wisconsin è stato, insieme al connazionale Jon Rahm, la nota lieta del Vecchio Continente), nel 2020 ha vinto il Sanderson Farms e, quest'anno, insegue il bis. Prova bogey free anche per l'iberico, che ha realizzato due birdie e, con uno score di 70 (-2) colpi, è 50/o come Will Zalatoris (secondo, lo scorso aprile, al The Masters). (ANSA).