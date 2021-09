Inghilterra: Southgate rilancia il milanista Tomori

ROMA, 30 SET - Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, in vista delle partite contro Ungheria e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, fra i convocati ha inserito il milanista Fikayo Tomori. Southgate ha spiegato, in conferenz stampa, che il "club è contento di lui, per lui quella italiana è una bellissima esperienza. Sono rimasto molto impressionato dalle sue prestazioni. Lo seguivamo da alcuni mesi, fin dalla fine della passata stagione". "E' in un club che dovrebbe sempre vincere, ero sicuro che avrebbe fatto bene contro Liverpool e Juventus", aggiunge il ct dell'Inghilterra. (ANSA).