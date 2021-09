Nations League, L.Enrique: "Italia al top, meritava Europeo"

ROMA, 30 SET - "L'Italia è al top, ha meritato di vincere l'Europeo e adesso sta continuando la striscia di partite senza sconfitte. Come dice il nostro psicologo, arriverà presto il giorno in cui perderanno". Così Luis Enrique, in conferenza stampa, in vista della semifinale dell Nations League contro l'Italia, in programma la settimana prossima a Milano. "Giocheremo in un Paese meraviglioso e abbiamo un'altra occasione per dimostrare di poter vincere - aggiunge -. Potevamo farlo già all'Europeo e non siamo stati capaci, ora ci riproviamo pensando di poter diventare i primi a battere i campioni d'Europa". "L'Italia è una squadra di altissimo livello, con una filosofia simile alla nostra, spero sia di nuovo una partita spettacolare come quella dell'Europeo", conclude il ct della 'Roja'. (ANSA).