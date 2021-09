Ciclismo: anche nel 2022 salterà il Tour Down Under

ROMA, 30 SET - Anche nel 2022 il Tour Down Under, la corsa ciclistica a tappe australiana di inizio stagione che fa parte del World Tour, non verrà disputata. La decisione, riferiscono gli organizzatori, è stata presa a causa delle rigide misure Anticovid e degli obblighi di quarantena per chi arriva nel Paese dei canguri. Nel 2022 salterà anche la Cadel Evans Great Ocean Road Race, altra corsa del circuito World Tour. Come già accaduto quest'anno, il Tour Down Under, nel programma del ciclismo mondiale, verrà sostituito dal Santos Festival of Cycling, corsa a tappe riservata ai corridori australiani e in programma dal 21 al 29 gennaio dell'anno prossimo. L'appuntamento con il Down Under è dunque rinviato, salvo nuovi annullamenti, al 2023. (ANSA).