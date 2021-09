Allegri: "Fatto una bella partita contro campioni d'Europa"

ROMA, 29 SET - "I ragazzi hanno giocato una bella partita contro i campioni d'Europa: abbiamo sofferto poco, a parte un tiro di Lukaku e il colpo di testa nel finale. Non posso dire alcunché ai ragazzi: sei punti in due partite, per noi è un passo avanti verso la qualificazione". Così Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di Amazon Prime, dopo la vittoria della Juventus sul Chelsea. "Ho messo Chiesa davanti a fare il centravanti, con Bernardeschi dietro, ed è andata bene. I ragazzi hanno interpretato bene la partita", conclude l'allenatore dei bianconeri. (ANSA).