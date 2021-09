Covid: ufficializzato il fondo di 50 mln per As e Ssd

ROMA, 29 SET - Sono stati stanziati 50 milioni come contributo a fondo perduto destinato alle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, anche titolari di concessione, che non hanno ancora ricevuto alcun supporto economico quale indennizzo per le lunghe chiusure legate alla pandemia. "L'ufficializzazione dello stanziamento è giunta oggi, dopo la firma al decreto da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta della sottosegretaria allo Sport che autorizza una volta terminate le procedure di registrazione del decreto - sottolinea in una nota Valentina Vezzali - l'apertura di una nuova finestra che permetterà alle società e alle associazioni dilettantistiche richiedenti di presentare la documentazione necessaria per ricevere il supporto economico. "Si tratta di un altro impegno mantenuto - dice Vezzali -. Avevo promesso che, anche quelle associazioni e società sportive dilettantistiche che, per varie ragioni tra cui ad esempio l'essere titolari di locali in concessione, non avevano ancora ricevuto un supporto, avrebbero ricevuto il loro indennizzo per i lunghi mesi di chiusura. Ringrazio il presidente Draghi per l'ennesimo attestato di vicinanza concreta al mondo dello sport di base. Queste somme si aggiungono ai 90 milioni che, non appena giungerà la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti, saranno destinati alle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche come prima parte della seconda tranche, dall'importo complessivo di 190milioni, prevista dal 'Sostegni Bis'. Inoltre, siamo sempre in attesa di erogare gli 86 milioni destinati alle società sportive, per il tramite delle loro Federazioni di riferimento, per le spese sanitarie sostenute per lo svolgimento dei campionati". "Infine - conclude - è in fase di finalizzazione il decreto attuativo che prevede l'erogazione di 30 milioni di euro destinati ai gestori di piscine che sono state tra le più colpite dalle limitazioni e dalle chiusure dettate dalla pandemia. Nelle prossime settimane, dunque, come Governo daremo una ulteriore iniezione di fiducia e di liquidità a tutto il movimento sportivo italiano". (ANSA).