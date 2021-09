Di Masi eletto nuovo consigliere della Lega di Serie B

ROMA, 29 SET - L'Assemblea della Lega di Serie B, riunita a Milano ha eletto il presidente e amministratore unico dell'Alessandria, Luca Di Masi, membro del Consiglio direttivo, in sostituzione dell'ex presidente della Spal, Walter Mattioli. Confermato dall'Assemblea il Concorso per il miglior campo che da diverse stagioni prevede una premiazione, a fine stagione, per i club più virtuosi e ha l'obiettivo di garantire la miglior condizione del terreno di gioco dal punto di vista estetico, della praticabilità e delle performance. L'Area marketing ha proceduto alla condivisione con l'Assemblea circa l'aggiornamento di alcuni benefit per i partner commerciali, relativi al minutaggio led nei campi durante le partite di campionato. In conclusione le comunicazioni del presidente Mauro Balata, che ha informato l'Assemblea del provvedimento del Tribunale di Milano circa il blocco di indirizzi telematici attraverso i quali venivano trasmesse, illegalmente e in modalità live streaming, le partite della B e, infine, ha illustrato il piano ristori approvato dal Governo a beneficio dei club di calcio. (ANSA).