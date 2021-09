Calcio: Milinkovic, vogliamo andare avanti in Europa

ROMA, 29 SET - "Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità del derby. Vogliamo dare il massimo è andare avanti il più possibile". Lo dice Sergej Milinkovic-Savic alla vigilia di Lazio-Lokomotiv Mosca di domani, gara valida per la seconda giornata di Europa League che segue il successo dei biancocelesti nel derby. Il serbo, autore del gol dell'1-0 nella stracittadina, conferma che "sì, è tanto che sono qui e mi sento leader così come tanti altri compagni che sono qui da tanto tempo. Sono contento di stare da tanto tempo qui, io qui sto bene". "Il derby ci dà una spinta in più ma si pensa subito a prepararne altri perché ci sono tante partite ravvicinate", ha concluso Milinkovic-Savic. (ANSA).