Premio Mecenate dello Sport 2020 a Piero Ferrari

ROMA, 29 SET - Il Premio Internazionale 'Mecenate dello Sport', promosso dalla 'Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro' presieduta da Giovanni Di Pietro, è stato assegnato oggi all'Ing. Piero Ferrari, in rappresentanza della famiglia e del brand Ferrari "per aver saputo creare e far crescere nel tempo uno dei più noti e prestigiosi simboli dell'Italia nel mondo - questa la motivazione - non soltanto a livello sportivo, capace nel tempo di suscitare orgoglio, emozione, senso di appartenenza per milioni di italiani e rappresentando un valore assoluto per lo sviluppo degli sport motoristici in Italia e a livello internazionale". Alla cerimonia di consegna, al salone d'onore del Coni, è seguito un talk moderato dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale e al quale hanno preso parte oltre ai premiati, il presidente del Coni, Giovanni Malagò ed il capo della redazione sport dell'ANSA Piercarlo Presutti. Il premio, giunto alla sua nona edizione, gode del patrocinio del Coni e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. "La Ferrari è fatta di tante persone e questo premio lo condividerò con tutti a Maranello. Anche in Formula 1 non ci sono solo i piloti, ma oltre mille persone dietro quel lavoro. Ho avuto la fortuna di aver potuto dare il mio contributo, il sostegno e anche il coraggio, nei momenti più o meno belli. In tutta l'azienda c'è un grande senso d'appartenenza", le parole di Piero Ferrari. Nel corso della cerimonia sarà anche assegnato il premio 'Giornalismo, Economia e Sport', conferito quest'anno a Maria Leitner, giornalista del TG2 e conduttrice di TG2 Motori. Piero Ferrari succede nell'albo d'oro del prestigioso riconoscimento ad altre importanti personalità quali Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti e Javier Zanetti. (ANSA).