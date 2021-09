Moto: Americhe; Dovizioso, ad Austin per crescere ancora

ROMA, 29 SET - "Ci sono ancora molte aree su cui devo lavorare, ma è stato bello poter svolgere il test di Misano per incrementare la conoscenza della moto. Non sono sicuro di cosa aspettarmi da questo fine settimana, perché dovrò vedere in che situazione si trova la pista e trovare dov'è il grip". Andrea Dovizioso si avvicina con fiducia alla sua seconda gara in sella alla Yamaha del team Petronas, ad Austin, di domeica prossima. "È una pista molto impegnativa e l'ultima volta che ci sono stato aveva molti dossi - aggiunge il forlivese - tuttavia penso che da allora abbiano apportato alcune modifiche. il meteo ovviamente avrà un impatto, ma sarà lo stesso per tutti. È molto difficile prevedere cosa accadrà ma spero di continuare a fare progressi questo fine settimana". "Austin mi piace molto e l'ultima volta che abbiamo corso lì, è stato un weekend fantastico per me - ricorda Valentino Rossi - Sono stato molto forte sia in qualifica che in gara, e sono salito sul podio. E' davvero bello poter avere questa gara all'estero in questa stagione e non vedo davvero l'ora di tornarci, dopo averlo saltato l'anno scorso. Avremo bisogno di arrivarci per capire quale può essere il nostro potenziale, ma io mi sento positivo e spero di riuscire a migliorare dove serve, in modo da poter fare una buona gara". (ANSA).