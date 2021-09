Allegri, contro il Chelsea serve una gara tecnica

TORINO, 28 SET - "Domani serve una partita tecnica: Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro, loro sono forti in contropiede e nelle palle inattive: per noi sarà un bel test sui calci da fermo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sul Chelsea, avversaria dei bianconeri domani sera all'Allianz Stadium. E avvisa i suoi: "Giochiamo una partita internazionale: se sbagli una volta, il Chelsea ti punisce, perciò serve una gara pulita tecnicamente" aggiunge l'allenatore in conferenza stampa. (ANSA).